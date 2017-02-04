Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Kanser Haftası'na ilişkin açıklama yaptı. Ülkemizde her yıl 175 bin kişinin kansere yakalandığını belirten Erdoğan, kanserle mücadeleye dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanser hastalığı, maalesef günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olarak her geçen gün daha fazla insanı etkiliyor. Ülkemizde her yıl 175 bin kişiye kanser teşhisi konulurken, dünya genelinde 10 milyona yakın insan kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Yüzde 90 oranında dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan kanser asla tedavi edilemez değildir. Kanseri yenmek bizim elimizde. Tütün, alkol ve hareketsizlik gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. Ayrıca, tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserle başarılı mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunu da unutmamalıyız.
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