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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı.14919
  • Giriş : 21.03.2018 / 13:06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Bölükbaşı için eşini aradı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hayatını kaybeden eski MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı için eşi Sema Bölükbaşı'nı aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'nı telefonla aradı.

Merhuma Allah'tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalanların acılarını paylaşarak, Sema Bölükbaşı'na ve onun şahsında tüm aileye sabır ve metanet diledi. 

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