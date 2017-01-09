Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferasında terörle mücadele konusunda ABD'yi yanında görmek istediğini belirtti.
Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile karşılıklı diyaloğu hızlandıracaklarını umduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip milletimiz için 2023 yılı bir mihenk taşıdır. Bildiğiniz gibi 2023 için iddialı hedefler ortaya koyduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi 2053 ve 2071 vizyonuna da sıçramış olacağız.
"Mili seferberlik ruhuyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. "
"FETÖ'nün bir ihanet çizgisine sahip olduğunu ifade etmiştim. 15 Temmuz gecesi endişelerim teyit edildi."
"Devletimizi içinde örgütlenen takiyye yaparak kendini gizleyen çete tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirdi."
"O gece milletimiz devletine sahip çıktı ve bu alçak darbe girişimini boşa çıkardı. 29'u bu külliye etrafında olmak üzere 246 vatan evladı şehit edildi. Şimdi iddianameler tamamlandıkça hem ihanetin büyüklüğünü hem de milletin ortaya koyduğu mücadeleyi daha iyi anlıyoruz."
"Milletimizle ne kadar iftihar etsek de az. Sizlerin de dünyanın dört bir yanında başınız dik yürüdüğünü biliyorum. Bir kez daha bağımsızlığımız için şehit olan tüm kahramanlara Allahtan rahmet diliyorum."
"Terör örgütleri ve onların mensupları için gösterilen hassasiyet şehit ve gazilerimizden esirgeniyor. Yüreği dağlanmış analar hiç bir şekilde gündeme getirilmiyor."
"Suriyeli mazlumlardan esirgenen sığınma hakkı FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere altın tepsilerde sunuluyor. Canını kurtarmak için kapılarına gelenleri kovanlar darbecilere ve teröristlere sahip çıkmaktalar. Bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz."
"Şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ mensubu Amerika'da rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem bir şeydir. Avrupa değerlerinin bu derece ayaklar altına alınmasını anlayamıyoruz."
Kamuda FETÖ ile irtibatlı büyük bir kesimi temizledik. FETÖ'nün 115 ülkede örgüte militan devşirme amacıyla okulları vardı, 6 ülkede bu okullar kapatıldı. 2 ülkede okullara el konuldu. 7 ülkede ise Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Ayrıca Malezya'daki FETÖ okulları da temizlendi. Dünyayı ahtapot gibi sara bu örgütle mücadele kolay değil. Bu mücadele uzun ve zaman alıcı. Masum ve suçluyu iyi ayrıt ederek kararlığımızı sürdüreceğiz.
"Burada şu noktanın altını iyi çizmek istiyorum. Elinde en çok Müslüman kanı olan DEAŞ'ın üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor. Can simidi gibi bu istismara sarılmış durumdalar."
"Birileri ısrarla DAEŞ'in terörü üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor."
"Son olarak 45 bin Suriyeli kardeşimizin Halep'ten çıkarılması için geceli gündüzlü bir diplomasi yürüttük. Rusya ve İran'la Moskova'da düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşmelerle Astana sürecinin zeminini hazırladık. Uzun bir dönemden sonra siyasi süreç aracılığıyla bir umut belirmiştir. Bunun heba edilmemesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. DEAŞ terör örgütünü sınırlarımızdan attık, operasyonlarımızla DEAŞ'a karşı en büyük zayiatı verdik."
"Irak'taki gelişmelere kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz. Başbakanımız 2 günlük bir seyahat için Bağdat ve Erbil'deydi. Irak hükümetiyle zor ama başarılı bir diyalog gerçekleştirdik. Irak'tan DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin atılması için ortak çalışmalarımız devam edecektir. Dış politikamızı dar ideolojik kalıplara mahkum edemeyiz. Stratejik etkinliği hedefleyen diploması amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz."
"AB HALA ÜLKEMİZ İÇİN STRATEJİK BİR TERCİHTİR"
"Dünya beşten büyüktür. Avrupa da Avrupa Birliği'nden büyüktür. Avrupa Birliği'nin tam üyelik sürecine verdiğimiz öncelik değişmemiştir. Avrupa Birliği halen ülkemiz için stratejik bir tercihtir. Bir taraftan bu hedef doğrultusunda adımlar atarken, Birliğin ülkemize yönelik tutarsızlıklarına, çifte standartlı politikalarına da 'eyvallah' demeyiz. Çabalar ancak karşılıklı olursa, adımlar iki taraflı atılırsa anlamlıdır."
TRUMP MESAJI
"DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden gelen tehditlere karşı müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'ni kararlı, güçlü ve tereddütsüz bir biçimde yanımızda görmek istiyoruz. Yeni Başkan Trump'ın 20 Ocak'ta görevi almasıyla özellikle birlikte karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum. Bilhassa bölgesel konularda Sayın Trump ile anlayış birliğine vararak kısa zamanda mesafe kaydedeceğimize inanıyorum."
İSLAM KARŞITLIĞI VURGUSU
"İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede Türk toplumu yalnız değildir. Aynı sorunla muhatap olan diğer Müslüman toplumlar ve göçmen gruplarla el ele verip, çok geniş bir cephede birlikte mücadele etmeliyiz. Dünyanın her yerinde ülkemize ve vatandaşlarımıza karşı şiddeti, terörü, nefreti teşvik ve tahrik eden mihraklarla kapsamlı bir hukuk, halkla ilişkiler ve sivil toplum mücadelesini yurt dışında yürütmeliyiz."
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