Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı aradı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Antalya Milletvekili Baykal’a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Almanya’daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
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