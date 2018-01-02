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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı aradı.17821
  • Giriş : 02.01.2018 / 22:18:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini yineledi.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Antalya Milletvekili Baykal’a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Almanya’daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

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