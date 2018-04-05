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Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Hatib'i ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Hatib'i ile görüştü.27933
  • Giriş : 05.04.2018 / 16:16:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, el-Hatib'i ile görüştü.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib'i ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi el-Hatib'in beraberindeki eşi ve elçilik çalışanlarını taktim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.

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