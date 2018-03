Erdoğan: Hayalleri bile yetişemez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti'nin il kongresinde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları:Gece gündüz koşturacak, ülkemizi her açıdan layık olan seviyeye getireceğiz. Afrin Harekatı ile artık bir diriliş hamlesinin içerisine girildi. Buna diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız? Yeniden bu diriliş hamlesi ile 2019'un mart yerel seçimlerini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamento seçimlerine hazır mıyız? Hiçbir zaman rakiplerimizin zayıflığından güç alarak hedefini belirleyen bir siyasi hareket olmadık.Ana muhalefetin başındaki zat gibi "yüzde 40 oy almazsam istifa ederim" demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu? Hala oturuyor. Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık. Aynı oranları elde etmeyi bile eksiklik, eksilik, noksanlık olarak değerlendirdik.2019'da yapılacak seçimlere de bu anlayışla hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısına 3 bin 500 kişilik salonumuz hazır hale gelecek. Sayın Bakan işi hızlandırın, daha hızlı.Birileri bizim 2019 seçimleri startını vermiş olmamızı spekülasyonlarına alet ediyor. Bizim dinamizmimiz üzerinden kendilerince senaryolar üretiyorlar. Biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi partiyiz. Bu bir dava. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar hizmet aşkımızı anlayamazlar.Siyaseti ikbal kapısı olarak görenler bizim millet sevdamızı, 81 milyonla kurduğumuz gönül bağını asla kavrayamaz. Aşk olmadak, hedef olmadan siyaset de yapılamaz. Biz AK Parti teşkilatı olarak, büyüdükçe kibri artan değil, büyüdükçe tevazuzu artan, toprağa daha da yaklaşan bir partiyiz.Hatırlayın paramızda sıfırlar vardı değil mi? Tuvalete gittiğimiz zaman kaça gidiyorduk? 1 milyon lira. Hatırlayın, ne günlerdi o günler ya. N’oldu, biz geldik, dedik bu altı sıfırı bir atın bakalım. Altı tane sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Bugünleri gördük mü. Mesele bu, iş bilenin kılıç kuşananındır.Şimdi Afrin Harekatı ile yeni bir diriliş hareketini başlatıyoruz. Evvelallah bu diriliş hamlesiyle 2019 yılındaki yerel seçimlere ve parlamento seçimlerine hazır mıyız?Biz, hiç bir zaman rakiplerine göre hedeflerini belirleyen bir parti olmadık. Hele hele ana muhalefetin başındaki zat gibi 'yüzde 40 almazsam' istifa ederim demedik.Seçimleri kaybetmesine rağmen hala o koltukta pişkince oturuyor. Biz, hep daha ileriye çıkmak için çaba harcadık. Bırakın oylarımızda düşüş olmasını, aynı oy oranını muhafaza etmeyi bile eksiklik olarak gördük.Tevazuda toprak gibi olacağız. Gurur, kibir bizde olmayacak. Biz, oyları yükseldikçe böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir teşkilatız bunu da böyle bileceğiz.Allah'ın izniyle 2019 yılında AK Parti-MHP birlikteliği ile oluşan Cumhur İttifakı'nı en yüksek oylarla tanıştıracağız. İnşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin birliğini en üst noktaya taşıyacağız.2019 seçimlerinde kazanacağımız başarılarla milletimizin, ülkemizin gidişatını değiştireceğiz. Bu kapsamda yaptığımız kongrelerle halkımızla da iç içe oluyoruz. Salonun dışında buranın en az 4 misli halk var. Tabi salon ufak. Ama daha büyüğü önümüzdeki yıla yetişecek.Kapı kapı dolaşarak bu ülkeye, bu bölgeye, Giresun'a ait projelerimizi anlatmanızı istiyorum. İki ilçe dışında Giresun'daki tüm ilçeleri kazandık. Şimdi hedef, 2019 yılında tüm belediye başkanlıklarını kazanmak.Ben, 1994 yılında belediye seçimlerine giderken, kadın kolları çok güzel bir sürpriz yaptı. Kahve paketleri hazırladılar üzerinde 'bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' yazılı. Şimdi sizler de aynısını yapacaksınız. Bu kahveyi içen herkes AK Parti'yi hatırlayacak.(Dik dur eğilme bu millet seninle sloganları üzere) Biz asla beşeri bir gücün önünde eğilmedik. O konuda sakın şüpheniz olmasın.Bütün bu söylediklerim birilerine hamaset gibi gelebilir. AK Parti'nin kodlarını bilmeyenler için bu söylemlerim hayal gibi gelebilir. Bizim 15 sene önce hedeflediğimiz şeylerin birileri hayalini bile kuramıyordu.Kemal Bey diyor ya 'çiftçi mağdur.' Sen bunlardan ne haberin var ya? Resmi rakamlarla konuşuyoruz. İnşallah bundan sonra milletimiz için ter dökmeye devam edeceğiz. SGK'nın başındayken hastanelerimizin durumu malum değil mi, Savaş Ay'ın programını izlemeyenler var mı? Hepiniz izlediniz, değil mi? Rahmetli ne güzel anlatmış orada. O programda beyefendi de bakıyorsunuz, orada garip garip gülüyor, bir alem. Şimdi de öyle. Kolay kolay kızdıramazsınız ha, öyle de bir özelliği var.İllerimiz ve vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadık. Göreve geldiğimizde 25 olan havaalanı sayısını 57'ye ulaştı. Biz, hedeflerimizi bir bir hayata geçiren bir partiyiz. Lüks otobüs fiyatına şimdi uçağa biniyoruz.Ankara'yı kalkındırırken Erzurum'u boynu bükük bırakmadık. Karadeniz'e yatırım yaparken Güneydoğu'yu ihmal etmedik.Alt ve üst yapı yatırımları ile Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Yan gelip yatarak buralara gelmedik."İnandıklarımızı anlatacağız ve sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor; "İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır" Bunu yapmaya var mıyız? Hizmete var mıyız? Bu dağları biz deldik biz. Biz tünelleri aştık hamdolsun şimdi bu sahil boyu bitti. Daha neler olacak neler."