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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'ye gidiyor.17166
  • Giriş : 11.12.2017 / 12:04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'yi ziyaret ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür'den açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Başkan Gür ve beraberindeki partililer, daha sonra ildeki basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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