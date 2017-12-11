Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür'den açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari'yi ziyaret edeceği öğrenildi.
Başkan Gür ve beraberindeki partililer, daha sonra ildeki basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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