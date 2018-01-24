Facebook Twitter Rss

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hariri'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hariri'yi kabul edecek.18791
  • Giriş : 24.01.2018 / 13:22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hariri'yi kabul edecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu  Başkanı Nasr Hariri’yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.30'da başlayacak görüşme, basına kapalı gerçekleşecek.

TRT

F.Bahçe'den ayrılan Persie'den açıklama

Polislere yeni kıyafet geliyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan'dan Yunanistan'a: Hoş karşılamayız

Başbakan'dan Yunanistan'a: Hoş karşılamayız

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ı Kardak konusunda uyardı.

Erdoğan: Afrin'de 7-8 şehidimiz var!

Erdoğan: Afrin'de 7-8 şehidimiz var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.

 

Külliye'den ABD'ye: Verdiğiniz silahları alın

Külliye'den ABD'ye: Verdiğiniz silahları alın

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ABD ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

CHP'de adaylar arasında gerilim!

CHP'de adaylar arasında gerilim!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylar arasında kavgalar erken başladı.

 

Erdoğan: Vasiyeti yerine getirilecek

Erdoğan: Vasiyeti yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de düzenlenen operasyon hakkında konuştu.

Hükümet, Meclis'e bilgi verecek

Hükümet, Meclis'e bilgi verecek

Hükümet, Afrin'e düzenlenen operasyonla ilgili Meclis'e bilgi verecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya