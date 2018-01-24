Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hariri'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri’yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.30'da başlayacak görüşme, basına kapalı gerçekleşecek.
TRT
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