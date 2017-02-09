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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul etti.19363
  • Giriş : 09.02.2017 / 15:51:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Tunus En-Nahda Hareketi Raşid Gannuşi'yi ağırlıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Tunus En-Nahda Hareketi Raşid Gannuşi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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