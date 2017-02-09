Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Tunus En-Nahda Hareketi Raşid Gannuşi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
DİĞER HABERLER
Yıldırım-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde buluştu.
CHP'den Bahçeli-Yıldırım görüşmesine tepki
CHP'li Özel, MHP lideri Bahçeli-Binali Yıldırım görüşmesine tepki gösterdi.
Liderlerden 'referandum' görüşmesi
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında referandum hakkında bir görüşm
Bakan: Özel kuvvetleri devreye sokmalıyız
Bakan Çavuşoğlu, Rakka operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
Başbakan: Hayırla hayrı karıştırdı!
Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecine ilişkin muhalefete yüklendi.