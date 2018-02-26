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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü.18473
  • Giriş : 26.02.2018 / 13:26:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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