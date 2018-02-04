Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına" değinerek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini" vurguladı.
Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Erdoğan, Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlendiğini aktardı.
İki lider, Suriye'deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.
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