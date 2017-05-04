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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuyu aradı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuyu aradı!.16561
  • Giriş : 04.05.2017 / 16:48:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Yıldırım'ı telefonla aradı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Yıldırım'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, milli sporcu Yıldırım'a tebrik telgrafı gönderdi.

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