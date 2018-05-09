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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu.21830
  • Giriş : 09.05.2018 / 08:49:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç çiftin nikah şahidi oldu.

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Sepet Beşik

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler için yoğun bir mesai harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisanur Erdem ve Muhammet Demiralp çiftinin de nikah şahidi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Düğün törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

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