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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!.9857
  • Giriş : 10.02.2017 / 12:36:00
  • Güncelleme : 10.02.2017 / 12:38:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla referandum süreci başladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Anayasa Değişikliği referandumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Değişikliği teklifini onayladı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden 60 gün sonraki ilk pazar günü sandık kurulacak. YSK'nın açıklayacağı referandum takvimi için 16 Nisan işaret edilmişti.

Cumhurbaşkanı'nın onayı ile ilgili Hükümet'ten ilk değerlendirmeyi yapan AB Bakanı Ömer Çelik, "Hayırlı olsun. Karar TBMM'deki iradeyi yansıtır şekilde bir 'Evet' ile neticelenir diye düşünüyorum. Bundan sonra karar aziz milletimizin olacaktır" dedi.

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