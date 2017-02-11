Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgecan'ı unutmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bir mesaj da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2 yıl önce vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan için mesaj paylaşan Erdoğan, kadın cinayetlerine dikkat çekti.
Erdoğan, mesajında "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze" dedi
#ÖzgecanAslan hashtag'ı ile paylaşımlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde DUR demekle mümkündür. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum" dedi.
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