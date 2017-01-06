Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
600 milyon liraya mal olan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'ya ayak bastı.
Açılışı gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için Şanlıurfa'da kuş uçurulmadı. Helikopterler sürekli güzergah ve havalimanı üzerinde uçuş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimden sağlığa, spordan toplu konutlara, alt yapıdan üst yapıya kadar yaklaşık 600 milyon liraya mal olan projelerin toplu açılışı için özel uçakla Şanlıurfa’ya geldi. Saat 12.30’da GAP Havalimanına gelen uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu il ve ilçe belediye başkanları karşıladı.
Karayoluyla Şanlıurfa il merkezine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıklıgöl’e geçti.
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