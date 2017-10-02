Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısını sonucu şehit düşen Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın cenaze törenine katıldı.
Şehit Yüzbaşı Erdal için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, kuvvet komutanları ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babası Satılmış, annesi Nursel ve eşi Emine Erdal’a taziye dileklerini iletti. 33 yaşındaki Şehit Yüzbaşı Erdal’ın Taha Mert isminde 2.5 yaşında bir oğlu bulunmakta. Şehit Yüzbaşı Erdal’ın naaşı kılınan namazının ardından bir süre top arabasında taşındı. Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki törenin ardından Şehit Yüzbaşı Erdal Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verilecek.
TRT
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