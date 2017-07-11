Cumhurbaşkanı, Erol Olçok'u unutmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok'un kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'ın yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Şehitlerin mezarlarını ziyaret edip çiçek bıraktılar. Daha sonra ise dua ettiler. Erdoğan ziyaret sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim de okudu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabrini ziyaret ederek, dua etti.
EROL OLÇOK VE ABDULLAH TAYYİP OLÇOK'UN KABİRİNE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Karacaahmet Mezarlığı'nda, 15 Temmuz Şehtler Köprüsü'nde şehit edilen yol arkadaşı Ak Parti'nin kuruluşundan itibaren kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren reklamcı Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek, dua etti. Erdoğan Olçok'un mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrıldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde düzenlenen cenaze törende gözyaşlarını tutamamıştı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kelimeler boğazında düğümlenmişti. "Erol benim bir yol arkadaşımdı Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanı cennet olsun inşallah." diyen Cumhurbaşkanı konuşmasını gözyaşları içerisinde tamamlamıştı.
MİLLİYET
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