Cumhurbaşkanı gelişmeleri izliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bulunan Reina gece kulübünde meydana gelen saldırı ile ilgili bilgi aldı.
Erdoğan'ın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.
DİĞER HABERLER
Binali Yıldırım, Irak'a gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a bir seyahat gerçekleştireceği belirtildi.
Başbakanlık'tan flaş açıklama
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Reina saldırısından sonra yazılan sosyal medya mesajları için açı
Devlet Bahçeli: Lanetlemek yetmez!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, lanetleme yarışından fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu: Amaçlarına ulaşamayacaklar!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, Reina saldırısından sonra açıklama yaptı.
Başbakan: Silahlar ABD menşeili
Başbakan Binali Yıldırım, YPG'nin elindeki silahların ABD menşeili olduğu söyledi.
Başbakan mültecilere seslendi
Başbakan Binali Yıldırım, Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.