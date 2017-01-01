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Cumhurbaşkanı gelişmeleri izliyor

Cumhurbaşkanı gelişmeleri izliyor.14192
  • Giriş : 01.01.2017 / 04:24:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki terör saldırısı ile ilgili bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bulunan Reina gece kulübünde meydana gelen saldırı ile ilgili bilgi aldı.

Erdoğan'ın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

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