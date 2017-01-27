Cumhurbaşkanı, Hulusi Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.
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