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Cumhurbaşkanı, Hulusi Akar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı, Hulusi Akar'ı kabul etti.14626
  • Giriş : 27.01.2017 / 16:48:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

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