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Erdoğan: İftiraları reddediyorum

Erdoğan: İftiraları reddediyorum.18453
  • Giriş : 13.02.2017 / 22:06:00
  • Güncelleme : 13.02.2017 / 22:11:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden bütün dünyaya seslendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden bütün dünyaya mesaj verdi. İslam coğrafyasının çok zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, Müslümanların kimlik ve mezhep temelinde birbirilerine yabancılaştırıldığını ifade etti. 

Erdoğan, Batı'da, İslam dinini terörizmle ilişkilendirmeye çalışanların olduğunu anımsatarak, "Mukaddes dinimizi terörizmle ilişkilendirmek, yan yana anmak gibi art niyetli çabalara da şahit oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası, çok sancılı günlerden, ağır imtihanlardan geçiyor.

Yüzyıllardır barışın adresi olan İslam dünyası maalesef günümüzde acıyla, terörle, gerilimle, yıkımla, bombalarla anılıyor.

Kimlik ve mezhep temelinde birbirlerine yabancılaştırılan Müslümanlar, Suriye'de, Irak'ta ve daha pek çok yerde kendi kendilerini tüketiyor.

Dünyada, özellikle Batı'da, mukaddes dinimizi terörizmle ilişkilendirmek, yan yana anmak gibi art niyetli çabalara da şahit oluyoruz.

İFTİRALARI REDDEDİYORUM

Ben bir Müslüman olarak, kimden gelirse gelsin, İslam ile terörü ilişkilendiren tüm iftiraları reddediyorum.

Tüm bölgenin, tüm İslam aleminin, hatta insanlığın geleceği için birlik olma, birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir.

Coğrafyamıza bu acıları yaşatan DEAŞ'ı, El Kaide'yi, Boko Haram'ı, Eş-Şebab'ı, PKK'yı, YPG'yi, FETÖ'yü hep birlikte lanetlemeliyiz.

Tüm kardeş devletlere, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı temin edecek bütünleştirici politikalar izlemeleri çağrısında bulunuyorum.

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