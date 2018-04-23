Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirdi. Macron, Beyaz Saray'da ağırlanacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu akşam George Washington'ın rezidansı Mount Vernon'da Trump çiftiyle yemek yiyecek.
İki lider yarın Beyaz Saray'da tekrar bir araya gelecek, ardından ortak basın toplantısı yapacak.
İkili görüşmenin gündeminde Suriye'ye hava operasyonu Batı ile İran arasındaki nükleer anlaşma gibi kritik başlıklar var.
Ziyaret öncesi İran ile nükleer anlaşma ve ticaret konularındaki görüş ayrılıkları ön plana çıktı.
Fransa basını ise Macron ile Trump arasında özel bir ilişki olduğundan söz ediyor.
Macron çarşamba günü ortak oturumda Amerikan Kongresi'ne hitap edecek. Macron'un hitabı Fransa eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle 'ün 1960'ta Kongre'de yaptığı konuşmayla aynı güne denk geliyor.
NTV
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