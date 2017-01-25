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Erdoğan'dan flaş CHP yorumu

Erdoğan'dan flaş CHP yorumu.18434
  • Giriş : 25.01.2017 / 14:11:00
  • Güncelleme : 25.01.2017 / 14:41:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin AYM'ye yaptığı başvuru hakkında konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Tanzanya ve Mozabik'ten sonra Madagaskar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Madagaskar'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin anayasa değişikliği ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

İşte o konuşmadan satır başları

150 civarında iş adamı ile Madagaskar'a geldik. İşadamlarımız Madagaskar'a ne gibi yatırımlar yapabilirler bunları da aramızda görüşme imkanımız oldu. Değerli girişimcilerimizin Madagaskar'da çok önemli şeyler yapacağına inanıyorum ama bunu sömürgecilik değil kazan kazan mantığı ile yapacağız.

Madagaskar'ın istikrara kavuşmak yönünde harcadığı çabalar için değerli dostuma özellikle tebriklerimi sunuyorum. 

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