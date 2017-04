Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaretten ettiği ve halkı izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine çağırdıkları iddiasyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri G.K, M.K, O.K. ve E.T.'nin sosyal paylaşım sitelerinde Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret ettiklerini, halkı izinsiz toplantı ve gösteri yürüşlerine katılmaları için çağırıda bulunduklarını belirledi. 4 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerinden M.K. ve O.K. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, G.K. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.TÜRKİYE