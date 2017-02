Erdoğan'dan vatandaşlara flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turizmcileri ağırladı ve sektörün sorunlarına ilişkin konuştu.Devletin turizmi sektörünü desteklemesi için büyük nedenler olduğunu belirten Erdoğan, yurtdışındaki vatandaşlara çağrı yaparak 'komşunu da al gel' kampanyası başlattığını açıkladı.Turizm ülkemizin kendi varlıklarıyla hizmet üretmek demektir. Bu da turizmin değerini artırmaktadır. Ekonomide ilk 10'a girmeyi hedeflerken turizmde ilk 3 içinde yer almak için gayret ediyoruz. Küresel ekonomik krizin süren etkileri, bölgede yaşananlar, politik kırılmalar dünya gibi bizide etkiliyor. Daha önce ilan ettiğimiz turizm eylem planında, mevcut destinasyonları yeninden canlandırmanın yanı sıra daha geniş bir alanda yeni planları devreye sokmak için çalışıyoruz. Turizmde etki alanını çeşitlendirince turist sayısı ciddi oranda arttı. Hizmet kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi, kültürel birikimimizi etkili bir şekilde kullanınca 2023 hedefimiz 86 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağımıza ben inanıyorum.Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu kampanyalar düzenlemekten geçiyor. lkemiz içinde turizm kültürünün giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın turizm noktasında nasıl bir hareketlilik içinde olduğunu görüyoruz, bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Tüm bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu, yeni stratejiler geliştirmekten, yollar, yöntemler, araçlar bulmaktan, kampanyalar düzenlemekten geçiyor. İlk etapta turist sayısını 8 milyona çıkararak bu işe başlamalıyız. Bakanlığımız bizzat benim himayemde sektörle iş birliği içinde bir kampanya başlatıyoruz. Buradan turizmcilere, yerli ve yabancı turistlere seslenmek istiyorum. Türkiye en güzel denizlerin, dağların, ırmakların, güneşin, yemeklerin, meyvelerin, en sıcak gülümsemelerin yer yüzünde yaşanacak en güzel zamanlara sahip ülkedir. Bunu başka yerlerde göremezsiniz. Efes'ten Kapadokya'ya, Ayasofya'dan Nemrut'tan Mevlana'ya dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Her bir şehrimiz ayrı güzelliklere sahiptir. Herkese hitap edecek olağanüstü zenginliklerin ülkesidir ülkem."KOMŞUNU AL GEL KAMPANYASINI BAŞLATIYORUZ"Yurt dışında 5 milyon vatandaşımzı var. Bu vatandaşlarımız içinde ülkesi ile bağlantıları halen devam eden 3 buçuk milyon vatandaşımız var. Her yıl ülkelerine gelen vatandaşlarımızın sıla-ı rahim geleneği mutlaka devam etmelidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen bu vatandaşlarımız izinlerinin bir haftasını turizme ayırmalıdır. Vatandaşlarımızdan yaşadıkları ülkelerdeki dostlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. Bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımız için "komşunu al gel" kampanyasını başlatıyoruz. Bu seferberliği el birliği içinde dalga dalga büyütmeliyiz. Yanında komşusunu, eşini getiren vatandaşlarımızdan bir isteğimiz daha var. Düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum. Elbette doğduğun yer kadar doyduğun yerde önemlidir ama bizim memleketimiz önemlidir. Gelin bütün düğün dernek neyse burada yapalım. Böyle vesilelerle ülkemize gelecek yabancı misafirlerimizin bu ziyaretlerini her yıl tekrarlayacaklarına inanıyorum.Bir başka çağrımız da yabancı çalışanlara. Kimi felaket tellallarının aksine ülkemizdeki yabancılar gerçek Türkiye'yi görme şansına sahip. Bakanlığımız yabancı sermayeli şirket çalışanlarına sadece burada değil yurt dışındaki temsilcilerini de tatillerinin en azından bir haftasını Türkiye'de geçirmeleri için davet ediyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde yanımızda yer alacak herkese şükranlarımı ifade ediyorum.