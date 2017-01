Erdoğan'dan Reina açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada dün başarılı bir operasyon ile yakalanan Reina saldırganı hakkında açıklama yaptı. Erdoğan operasyonda yer alan tüm emniyet güçlerini tebrik etti.Yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen terörist dün gece güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonu ile yakalanmıştır. Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Hukuk devleti ilkesi çerçevesinde herkesten hesap sorulacaktır. Bu teröristin yakalanmış olması bu güvenlik anlayışının tezahürüdür. Tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizi tebrik ediyorum.En büyük reformu sosyal güvenlikte yaptık. Sosyal güvenlik kurumlarının tek bir çatı altında birleştirilmiş olması bile tek başına bir reformdur. Artık ülkemizde işçi memur esnaf ayrımı yok. Sadece kendi hesabına ücretli olarak çalışan var. Emekli maaşlarında da tarihi artışlara imza attık. Asgari ücret 2002’de 184 TL’ydi. Bugün 1404 lira. Dünkü Türkiye’de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti. Elbette gönlümüz çok daha iyisini arzu eder. Bugün ülkemizde yaşı gelip emekli olan kimsenin mağdur olması söz konusu değildir.Batı gayri safi milli hasılasıyla bizden çok daha güçlü olduğu halde mültecileri ülkelerine almıyorlar. Bize verdikleri sözleri yerine getirmeye gelince attıkları adım yok. Aylan bebeği dergilere kapak yapıyorlar. Ümran bebeği dergilerine kapak yapabiliyorlar. Tamam da icraat nerde? İcraat yok. Ama biz tarihimiz itibariyle o aldığımız sorumluluğun bize yüklediği sorumluluğun sebebiyle her zaman darda kalanın her zaman mazlumun mağdurun yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Yeise kapılmadan 14 yıl çalıştık. Ülkemize rahmetli Özal’ın tabiriyle çağ atlattık. Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası dünyada belki de tek örnektir. Bunun çok dar bir örneğini ABD’de yapmaya çalıştılar başaramadılar. Bize ‘sürdüremezsiniz, batarsınız, bitersiniz’ dediler. Önümüzü kesmeye çalıştılar. Yılbaşı itibariyle 5 yıl geride kaldı. Ve sistem tıkır tıkır işliyor. Bu uygulamayı yerinde incelemek için dünyanın her yerinden heyetler ülkemize geliyor."