Erdoğan'dan 'itirafçı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili konuştu ve örgütle ilgili itiraflarda bulunanlara güvenmediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Derneği üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı. Erdoğan yargı sistemine de değindi
Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan “Adaletin tesis edildiği her yerde huzur refah ve istikrar hakim olmuştur. Ülkeme, şahsıma kurulan bazı tuzakları fark etmekte zaman zaman geç kaldık” dedi.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü “367 garabetinden kapatma davasına kadar olmadık yöntemlerle karşımıza çıktılar. FETÖ yargının içine sızdı. 40 yıllık geçmişi var.FETÖ terör örgütü yargıya verdiğimiz desteği kendi militanlarına yol açmak için kullandı. Hiçbir gruba ne yargıyı ne başka kurumu peşinen asla teslim etmiş değiliz. Hakimler görevlerinde bağımsızdır. FETÖ mensubu hakim ve savcılar görevlerini bu kriterlere uygun olarak mı yapıyordu? Örgütün çıkarları esas alınmıyor muydu? Yargının bağımsızlığı için meseleye daha etkin müdahale edemedik, edemezdik. 17/25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün kendini açığa çıkarmasının adıdır.Örgüt başaramadığını 15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştı. Hâlâ Pensilvanya’daki zat utanmadan ‘bunlar bir senaryodur’ diyor. Biz neyin senaryo olduğunu görüyoruz. İt ürür kervan yürür… Biz yolumuza bakacağız.”
‘İTİRAFÇILARA’ DİKKAT ÇEKTİ
Erdoğan; FETÖ itirafçıları ile ilgili ise “İçeride olan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı diyerek ortaya çıkıyorlar. Bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar, doğru konuşmuyorlar” dedi.
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