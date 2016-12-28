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İsimleri Erdoğan açıkladı!

İsimleri Erdoğan açıkladı!.19108
  • Giriş : 28.12.2016 / 13:35:00
  • Güncelleme : 28.12.2016 / 13:34:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür sanat ödüllerinin sahiplerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini bulurken, ödül alan sanatçıların isimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği" kapsamında, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesi için çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişi veya kurumlara, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini alıyorlar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen törende ödül alan isimleri açıkladı.

İŞTE O İSİMLER

Süheyl Ünver - Kültür ve Sanat Vefa Ödülü
Ferudun Özgören- Geleneksel Sanatlar
Kemal Haşim Karpat - Sosyal Bilimler ve Tarih
Erol Parlak - Müzik
Mustafa Kutlu- Edebiyat
Şener Şen-Sinema

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen törende  konuşuyor.  Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Biz bu ödüllerle her biri takdiri ziyadesiyle hak eden kültür, sanat ilim insanlarımıza devletimizin ve milletimizin şükranlarını sunmayı amaçlıyoruz. Şüphesiz onların gerçek yeri milletimizin gönlüdür. Cumhurbaşkanlığı olarak hiçbir saplantıya kapılmadan, tamamen kültür ve sanat insanlarımızı takdir amaçlı bu ödülleri veriyoruz. Geçmişte dağınık bir şekilde yapılan bu değerlendirmeleri artık Cumhurbaşkanılığı bünyesinde topladık.Kültür sanat alanında gelişemeyen bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi en azından bağımsızlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. Ülke olarak bu gerçeği yeteri kadar idrak edemediğimizi kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu ödüllerimizin değerlerimizi önce kendi insanımıza sonra bütün dünyaya tanıtmada arzu ettiğimiz neticeyi almasını temenni ediyorum.

MÜZİK ÜNİVERSİTESİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Bu yılki ödüller Edebiyat alanında sayın Mustafa Kutlu, tarih alanında Kemal Karpat'a , Müzik alanında Erol Parlak'a, Sinema alanında Sayın Şener Şen ve Geleneksel sanatlarda Ferudun Özgeren'e verildi. Vefa Ödülü ise Sayın Süheyl Ünver'e verildi. Sayın Erol Parlak konuşmasyla bize önemli bir yük yükledi. YÖK Başkanımız da bir müzik üniversitesi kurulması için çalışmaları başlatması lazım. Ödülleri alan herkese şükran ver tebriklerimi iletiyorum.

ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM Kİ...

Türkiye olarak kültür sanat alanında bazı sorunlar yaşadık. Arka arkaya maruz kaldığımız trvamlar bizi beka sorunumuza o kadar odakladı ki diğer alanlara çok yönelemedik. İletişim imkanlarının böyle geliştiği bir dönemde kendimizi cam bir fanusun içine hapsedemeyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi kültür sanatta da üzülerek söylüyorum kopya çektik, kötü taklitler yaptık. Elbette çok güzel ürünlerde ortaya koyuldu ama  bunlar çok sınırlı kaldı kendi toplumumuza bile ulaşamamıştır. Kültür ve sanatta olmazsanız kendinizi camdan çelikten kuleler içinde bulursunuz. Bunu yapanlar bize sadece para para para diyor.

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