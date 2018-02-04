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Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na tebrik.10999
  • Giriş : 04.02.2018 / 14:02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu telgraf yoluyla tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

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