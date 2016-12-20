Cumhurbaşkanı'ndan Merkel'e telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırıyla ilgili taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam gerçekleştirdiği görüşmede, Berlin'deki saldırı nedeniyle Şansölye Merkel'e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini iletti. Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarınını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda Şansölye Merkel'i de bilgilendirdiği kaydedildi.
DİĞER HABERLER
Saldırganın ailesi serbest bırakıldı
Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi serbest bırakıldı.
Erdoğan: Saldırgan FETÖ mensubu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rus Büyükelçi'yi öldüren teröristin FETÖ mensubu olduğunu söyledi.
Berlin saldırısını üstlendiler
Berlin'de bir TIR'la gerçekleştirilen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı DEAŞ ü
Almanya'da bomba alarmı!
Almanya'nın Köln şehrindeki tren istasyonu bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.
Rus Büyükelçi'ye suikast!
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a Ankara'da silahlı saldırı düzenlendi.
Suikastçinin kimliği açıklandı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen saldırganın kimliğini açık