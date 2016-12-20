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Cumhurbaşkanı'ndan Merkel'e telefon

Cumhurbaşkanı'ndan Merkel'e telefon.21980
  • Giriş : 20.12.2016 / 19:45:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir görüşmede bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırıyla ilgili taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam gerçekleştirdiği görüşmede, Berlin'deki saldırı nedeniyle Şansölye Merkel'e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini iletti. Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarınını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda Şansölye Merkel'i de bilgilendirdiği kaydedildi.

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