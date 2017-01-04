Cumhurbaşkanı'ndan 'Yeni Sevr' uyarısı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni bir istiklal mücadelesi verdiğini kaydetti.
2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, yeniden sahneye konulmak istenen Sevr tezgahına işaret etti.Terör saldırılarının ülkeyi birbirine düşürmek amacıyla yapıldığını dile getiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirilecek.
Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir."
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