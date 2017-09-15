Erdoğan net konuştu: Görecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kararımızı 22 Eylül'de görecekler" dedi.
Erdoğan, Barzani'nin kararını ve açıklamalarını yanlış olarak yorumladı ve 27 Eylül'de yapılması gereken MGK toplantısının referandum kararı sonrasında 22'sine çekildiğini belirterek, "Barzani nihai kararımızı 22 Eylül'deki MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından çok açık, net görecek' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATV ve A Haber kanalında katıldığı canlı yayından öne çıkan satır başları şu şekilde;
"Barzani'nin açıklaması çok yanlış. Akıl tutulmasından öte görüyorum. 22 Eylül'deki MGK'da karar vereceğiz.
Barzani, bizim ne düşündüğümüzü çok iyi biliyor. Yaptığı açıklama çok yanlış.
Barzani'nin en zor anlarında oradaki yönetimin yanında olduk, hala da yanındayız. Bu olanlar bizi yeni karar sürecine itti. Amerika dönüşü Ayın 27'sinde yapılacak olan MGK toplantısını referandumu da içine alacak şekilde 22'sinde yapacağız.
Nihai kararımızı 22 Eylül'deki MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından çok açık net görecek."
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