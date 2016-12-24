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Cumhurbaşkanı'nı memnun eden çay

Cumhurbaşkanı'nı memnun eden çay.13799
  • Giriş : 24.12.2016 / 18:36:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine sürpriz bir şekilde ikram eden çayı içti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kendisine ikram edilen çaya şaşırırken bir yandan da memnuniyetini belli etti.

Maltepe'ye bir açılış için giden Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı.

Maltepe’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi. Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılışına Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçuk ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Açılışta ilk konuşmayı Mehmet Müezzinoğlu yaptı.

ERDOĞAN’A ÇAY İKRAM EDİLDİ

Müezzinoğlu’nun konuşması sırasında protokolün hemen yanındaki bir binadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz bir çay ikramı yapıldı. Programı balkondan takip eden daire sakinleri, Erdoğan ve protokol üyelerine bir tepsi ile çay gönderdi. İkramı geri çevirmeyen Erdoğan, çayını yudumladıktan sonra balkondaki vatandaşlara dönerek memnuniyetini gösterdi.

AVRASYA TÜNELİNİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çayını bitirdikten sonra kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Erdoğan’ın konuşması sırasında sık sık ’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ’Dik dur eğilme bu millet seninle’, ’Vur de vuralım, öl de ölelim’ sloganları atıldı. Konuşmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılış kurdelesini birlikte kesti. Maltepe’deki programının ardından Erdoğan, Avrasya Tüneli’ni kullanarak Haliç Kongre Merkezi’ne geldi.

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