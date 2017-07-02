Cumhurbaşkanı'nın imzası OSB'leri sevindirdi
Üretim Reform Paketi olarak bilinen ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte sanayicilerde mutluluklarını gizlemedi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan bu kanunla birlikte iş dünyası için yeni ve sevindirici bir dönemin başladığı söyledi.
Kütükcü, büyük badireler atlatmasına rağmen hızla toparlanarak, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüyen Türkiye’nin bu reformlarla birlikte büyüme ivmesini devam ettireceğini kaydetti.
ÜRETİMDEKİ YÜK HAFİFLER
Kanunun iş dünyasının ve üretimin üzerindeki yükleri önemli ölçüde hafifleteceğini vurgulan Kütükcü, şu değerlendirmede bulundu: “Kanunun onaylanmasıyla birlikte sanayicilerimizin, belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalktı. İşletmelerimizin organize sanayi bölgelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla arsa tahsislerinden damga vergisi alınmayacak. OSB’ler ve diğer planlı sanayi bölgelerindeki işletmelerimiz emlak vergisinden muaf olacak. Yıllardır söylediğimiz TRT payı ise kaldırıldı. OSB’lerde arsa tahsis rakamlarına üst sınır getirildi. OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve bakanlıkça uygun görülecek projeler için kredi verilebilecek, finans kuruluşlarından kullanılan krediler için ise kredi faiz desteği sağlanabilecek. Yine OSB’lerden KOSGEB payı kaldırıldı. Tüm bunların yanı sıra pek çok düzenlemeyi getiren kanunla, Türkiye çok daha güçlü ve rekabetçi bir üretim yapısına kavuşacak.”
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