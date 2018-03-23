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Cumhurbaşkanı'nın mal varlıkları dondurulacak

Cumhurbaşkanı'nın mal varlıkları dondurulacak.16515
  • Giriş : 23.03.2018 / 13:03:00

Yemen'in eski Cumhurbaşkanı'nın mal varlıkları dondurulacak.

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Öldürülen eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in Türkiye'de bulunan mal varlığı hakkında karar verildi. Salih'in tüm hak ve alacakları ile mal varlıkları 26 Şubat 2019'a kadar dondurulacağı öğrenildi.

TRT

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