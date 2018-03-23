Cumhurbaşkanı'nın mal varlıkları dondurulacak
Öldürülen eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in Türkiye'de bulunan mal varlığı hakkında karar verildi. Salih'in tüm hak ve alacakları ile mal varlıkları 26 Şubat 2019'a kadar dondurulacağı öğrenildi.
TRT
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