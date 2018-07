Cumhurbaşkanı seçim yasası KHK'sı

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası Türkiye yeni sistema adımını attı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin düzenleme içeren KHK da Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci maddesinin, "seçilen Cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak düzenlenmesine" ilişkin 2'nci fıkrasına, "Bu tutanak seçilen cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur." ifadesi eklendi.Kanunda yer alan and içme törenine ilişkin 21. madde ise şu şekilde düzenlendi:"Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde and içme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde gerçekleştirilir.Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde and içme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır.Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atanmalarını takip eden gün and içerler."Yayım tarihinde yürürlüğe giren KHK'nin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek.NTV