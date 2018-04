Cumhurbaşkanı sınır karakolunda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan buradaki programının ardından ise, Hatay'da bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bize kapıyı açmayanlar bunları üretir hale gelmemize neden olmuştur. Bugün artık Ahmet-Mehmet hep birlikte bu işi yönetiyoruz. Bugün Türkiye 15 Temmuz'dan çok daha güçlüdür. Bugün itibari ile Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 852'ye ulaştı. Bundan sonra geçen hergün bir öncekindne daha güçlü olacağız. Askerimiz sahada ne kadar iyi olursa, sanatçımız kendi alanında ne kadar iyi olursa bizim neticeye ulaşmamız o kadar kolay olur" dedi.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"Askersek en iyi askerlik yapacağız, sanatçıysak sanatın en iyisini yapacağız. Başka türlü milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmayız. Sizler buradaki dik duruşunuzla gerçek sanatçılar, gerçek sporcular olduğuınuzu gösterdiniz. Askerlerimize desteklerini dösterdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum."Erdoğan'ın açıklamaları:Bugün Hatay bambaşka. Hatay, mart 2019'a hazır mıyız? Kasım 2019'a hazır mıyız? Kongremizin ülkemiz, milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık evet oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inaniyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesi ile ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Misakı Milli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz.Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı açıklamalar şöyle:AK Parti olarak kendimizi Hatay'a ve tüm milletimize en iyi şekilde anlatarak bundan sonra çok daha başarılı neticelere hep birlikte koşacağız.Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyo-Hassa yolunun proje çalışmaları devam ediyor. Amanos'ta bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos Dağları'nı tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturuyoruz.Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjdem var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz aralık ayından önümüzdeki hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık.Hatay'ın ilçeleri, mahalleleri aylar boyunca terör örgütü mensuplarının saldırılarına maruz kaldı. Teröristler buradan geçerek diğer şehirlerimizde eylemler gerçekleştirdi.Afrin'den gelen tehditler tahammül edilemez boyuta gelince MGK'da kararı verdik, 20 Ocak Cumartesi günü, bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve geldik. Yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık. Mehmedimiz, Mehmetçiklerimiz bütün teröristler yerle yeksan etti. Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844. Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi. Öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Ne kadar yıkılmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor.Bu ülkede her teröristin teslim olmak dışında tek bir eylem şansı vardır. Çünkü eylem yapan hiçbir teröristin peşini bırakmadık. En kısa sürede bulduk, imha ettik, ediyoruz. Yol yapmak için, maden çıkarmak için çalışan işçilere musallat olup onları taciz etmek artık eskisi gibi kolay olmayacak. Güvenlik güçlerimize saldırmaya tevessül edenlerin en küçük şansları yoktur. Hepsinin tepelerine ineceğiz. Bu katiller sürüsünü tarihin çöp sepetine atacağız. İster sınırlar içinde ister dışında olsun, tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirerek yolumuza devam edeceğiz.Bu kiralık katiller çetesinin sonu da tıpkı bir asır önce bölgede sırtını bir takım güçlere dayayıp canlar yakanlardan farklı olmayacaktır. Türkiye, 81 milyon vatandaşı ile rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir.Cumhur İttifakı ile ülkemiz yeni bir dönemin içine giriyor. Kardeşliğimizi ittifak ile tüm Türkiye'de ispatlamış olacağız.Ben buradan Kosova Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum ama Başbakanı'na da yazıklar olsun diyorum. FETÖ'nün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, içişleri bakanını görevden almak tarihi bir hatadır. Onlar görevini yaptı ama sen onların ailelerini kabul etmek suretiyle Elysees Sarayı'ndane yapıldıysa onu yaptın. Kosova'yı ABD'den sonra kabul eden ikinci ülke Türkiye. Sen bunu nasıl yaparsın.Bu tarz başarılı operasyonlar gelecektir. FETÖ nereye kaçarsa kaçsınlar soluğumuz enselerindedir. Yunanistan olayı, 9 şahsımı vurmaya gelen malum kişiler, kaçtılar Yunanistan'a, ondan sonra Çipras ile konuştuğumuzda 10-15 gün içinde halledeceğiz dedi aylar, yıllar geçti halledecek. Geçen de sınır ihlali yapan subayı biz yakaladık, batı ayağa kalktı. Bize bunların verin. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz. Bunlar şu anda yargıda. Yargı ne karar verirse odur. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu? Hepsi her taraftan saldırıyor. Bu teröristler için Çipras'a bir şey söylemediniz.Bulgaristan'daki toplantıda yine gündeme geldi, konuştuk. Bizimle işbirliği yapan tüm ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hainlerin hepsini bugün olmazsa yarın ama birgün mutlaka buraya getireceğiz. Ülkemizin içinde de bunlara rahat ve huzur vermeyeceğiz. Mücadele nereye kadar giderse oraya kadar sürdürmekte kararlıyız. Ne FETÖ'ye ne de benzer yapılara asla geçit vermeyeceğiz.Ülkemizin sınırları boyunca terör koridoru projesine balıklama atlayanları nasıl görmezden gelebiliriz. Mücadelemizi tavizsiz ve aralıksız sürdüreceğiz.