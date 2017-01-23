Cumhurbaşkanı tamtam çaldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'da Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na bakan kapısının önünde Magufuli tarafından karşılandı. Sarayın bahçesine çıkan Magufuli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı 'tamtam' adı verilen Afrika davulunu çaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Magufuli, yürüyerek Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bahçesinden içeri girdi.
Ellerinde Türkiye ve Tanzanya bayrakları taşıyan vatandaşlarca sevgi ve yerel dans gösterileriyle karşılanan Erdoğan, burada Magufuli ile karşılıklı "tamtam" adı verilen Afrika davulu çaldı. Erdoğan ve Magufuli, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı.
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