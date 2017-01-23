Facebook Twitter Rss

Cumhurbaşkanı tamtam çaldı!

Cumhurbaşkanı tamtam çaldı!.28453
  • Giriş : 23.01.2017 / 16:06:00
  • Güncelleme : 23.01.2017 / 16:11:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunda Tanzanya'yı ziyaret etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'da Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na bakan kapısının önünde Magufuli tarafından karşılandı. Sarayın bahçesine çıkan Magufuli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı 'tamtam' adı verilen Afrika davulunu çaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Magufuli, yürüyerek Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bahçesinden içeri girdi.

Ellerinde Türkiye ve Tanzanya bayrakları taşıyan vatandaşlarca sevgi ve yerel dans gösterileriyle karşılanan Erdoğan, burada Magufuli ile karşılıklı "tamtam" adı verilen Afrika davulu çaldı.  Erdoğan ve Magufuli, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı.

HDP'den CHP'nin kampanyasına tepki!

Domates bir haftada yüzde 100 zamlandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan o sözü yineledi!

Erdoğan o sözü yineledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti referandum için heyet oluşturuyor

AK Parti referandum için heyet oluşturuyor

AK Parti, anayasa değişikliği referandumu için harekete geçti.

 

CHP'nin dosyasında o görüntüler var

CHP'nin dosyasında o görüntüler var

CHP, anayasa değişikliği paketi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.

Meral Akşener abisi Nihat Gürer'i toprağa verdi

Meral Akşener abisi Nihat Gürer'i toprağa verdi

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, abisini toprağa verdi.

 

Başbakan'dan İlhan Cavcav için mesaj!

Başbakan'dan İlhan Cavcav için mesaj!

Başbakan Binali Yıldırım, vefat eden İlhan Cavcav için taziye mesajı yayınladı.

Devlet Bahçeli'den flaş 'referandum' yorumu

Devlet Bahçeli'den flaş 'referandum' yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği için yapılacak referandum oylamasını değerlend


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya