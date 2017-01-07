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May'den Erdoğan'a telefon

May'den Erdoğan'a telefon.12271
  • Giriş : 07.01.2017 / 13:59:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 15:13:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İngiltere Başbakanı Theresa May telefonla görüşme yaptı.

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İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türk halkına son terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek için telefon açtı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede Kıbrıs meselesine de değinildi. İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden İngiltere Başbakanı May, saldırılarda hayatlarını kaybeden kişilerin aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş alış verişinde bulundukları; Cenevre'de önümüzdeki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledikleri kaydedildi.

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