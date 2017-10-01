Cumhurbaşkanı, torunu için alışveriş yaptı
Erdoğan, Erzurum'daki temaslarının ardından merkez Yakutiye ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği alışveriş merkezinde incelemelerde bulunurken bir bebek mağazasına girerek kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın 13 Ağustos'ta dünyaya getirdiği bebeği Canan Aybüke için hediye aldı.
KASİYER PARA ALMAK İSTEMEDİ
Torununa bebek kıyafeti ve ayakkabı alan Erdoğan, kasaya geldiğinde kendisinden para almak istemeyen görevliye itiraz ederek ödemesini gerçekleştirdi.
Tgrt
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