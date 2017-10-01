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Cumhurbaşkanı, torunu için alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı, torunu için alışveriş yaptı.17827
  • Giriş : 01.10.2017 / 09:41:00

Torunu için alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kasiyer para almak istemeyince, Erdoğan itiraz etti.

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Erdoğan, Erzurum'daki temaslarının ardından merkez Yakutiye ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği alışveriş merkezinde incelemelerde bulunurken bir bebek mağazasına girerek kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın 13 Ağustos'ta dünyaya getirdiği bebeği Canan Aybüke için hediye aldı.

KASİYER PARA ALMAK İSTEMEDİ

Torununa bebek kıyafeti ve ayakkabı alan Erdoğan, kasaya geldiğinde kendisinden para almak istemeyen görevliye itiraz ederek ödemesini gerçekleştirdi.

Tgrt

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