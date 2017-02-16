Cumhurbaşkanı Umre yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'da Kabe'ye giderek umre yaptı. Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eden Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile geri döndü.
Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti.
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