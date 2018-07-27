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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.15239
  • Giriş : 27.07.2018 / 17:11:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir 2. Ana jet pilotaj mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısı ve önemine ilişkin konuştu.

"Bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü çok daha disiplinli motivasyonu kendine inancı çok daha yüksek bir TSK var. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı yanında komutanlarımızın kararlılığın büyük payı bulunmaktadır. Yeni dönemde de yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğini olan inancımı burada da yinelemek istiyorum.

Son yıllarda yaşadığımız her olay bize ülkemizin daha da güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini bize göstermiştir. Güçlü ordunun tesisinde milli savunma sanayiinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

Hava sahası hakimiyetinin ve havacılığın muharebe meydanlarında ne kadar önemli olduğunu son yıllarda operasyonlarda bir kez daha gördük. Bu sahada bizleri sevindiren en önemli unsur yerli ve milli ürünlerimizin gittikçe artan oranda kullanılmasıdır.

Yerli İHA ve SİHA'larımızla, bunun yanında uçaklarda kullandığımız yerli mühimmatlar ve pilotlarımızın müthiş becerileriyle bunları en iyi sonuç alacak şekilde kullanmaları bizleri gururlandırdı. Pilotlarımızı biraz bekletmiş olsa da yerli eğitim uçağımız HÜRKUŞ ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerinin başlayacağı, aynı uçağımızın silahlı olarak muharebelere bundan bir yıl sonra katılacağı, Hür Jet'imizin ise 2021'de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz.

Uluslararası siyasette güçlü olmanın yolu, birlik ve beraberlik içinde olan bir millet, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçer. Bunun da olmazsa olmazlarından biri iyi eğitim almış, görev bilinci yüksek, disiplinli, ülkesine gönülden bağlı vatan evlatlarının varlığıdır.

Türk Silahlı kuvvetlerimiz bu açıdan kendini defalarca ispat etmiş, gerçekten müstesna bir kurumdur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanımızın korunmasını emanet ettiğimiz ordumuza kimsenin musallat olmasına kem gözle bakmasına asla izin vermeyeceğiz.

"ORDUMUZ EN KIYMETLİ VARLIĞIMIZDIR"

Ordumuz bizim tarih boyunca gurur duyduğumuz en değerli en kıymetli varlığımızdır. Suriye’de Irak’ta diğer ülkelerde sınır boylarımıza istiklalimiz ve istikbalimiz için kahramanca görev yapan tüm askerlerimize şükranlarımı sunuyorum.

HÜRRİYET

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