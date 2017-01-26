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Cumhurbaşkanı yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı yurda dönüyor.11548
  • Giriş : 26.01.2017 / 08:07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Afrika gezisini tamamladı.

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Doğu Afrika gezisi kapsamında Tanzanya, Madagaskar ve Mozambik'e ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün özel uçak 'TUR' ile yurda dönüyor. Erdoğan'a yanında bulunan eşi Emine Erdoğan ve bakanlar eşlik ediyor.

Erdoğan'ı Ivato Uluslararası Havalimanı'nda Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ve diğer ilgililer uğurladı.

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