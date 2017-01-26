Cumhurbaşkanı yurda dönüyor
Doğu Afrika gezisi kapsamında Tanzanya, Madagaskar ve Mozambik'e ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün özel uçak 'TUR' ile yurda dönüyor. Erdoğan'a yanında bulunan eşi Emine Erdoğan ve bakanlar eşlik ediyor.
Erdoğan'ı Ivato Uluslararası Havalimanı'nda Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ve diğer ilgililer uğurladı.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan referansum tahmini
CHP lideri Kılıçdaroğlu, referandum ile ilgili tahminlerini açıkladı
Saadet Partisi'nden referandum kararı!
Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin referandum kararını açıkladı.
Başbakan referandum tarihini açıkladı
Referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.
'O yetki Atatürk'e verilmedi'
Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Erdoğan: Para yoktu ama akıl vardı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda konuşma yaptı.