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Cumhurbaşkanlığı aşure dağıtacak

Cumhurbaşkanlığı aşure dağıtacak.20060
  • Giriş : 02.10.2017 / 17:31:00

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla aşure dağıtacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı, Aşure Günü nedeniyle 13 ilde 14 camide aşure dağıtımı yapacak. Cumhurbaşkanlığı bizzat tarifini valiliklere gönderdi.

Aşure dağıtımı, Beştepe Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel  Sekreteri Fahri Kasırga, Hacı Bayram Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter  Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi'nde  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı, İzmir Konak Meydan  Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya  Sultan Selim Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı Yusuf Karaloğlu,  Edirne Selimiye Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon  Başkanı Hakan Yurdakul, Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Halkla  İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, Erzincan Kırklar Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı  İdari ve Mali İşleri Başkanı Mahmut Kazan, Diyarbakır Ulu Cami'de  Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Sivas Ulu Cami'de  Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Minder, Rize Sahil Camisi'nde  Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanı Veysel Bektaş, Antalya Muratpaşa  Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç, Hatay'da  Habibi Neccar Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanı Hakkı  Susmaz ve Van'da Norşin Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal  tarafından yapılacak.

TRT

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