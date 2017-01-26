Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde panik!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan üstgeçitte hareketli dakikalar yaşandı. İntihar girişiminde bulunan K. M. Demir isimli şahıs, polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarından indirildi.
Uzun süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, müdahale ederek şahsı köprü korkuluklarından indirdi.
Polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarından indirilen şahıs bir süre baygınlık geçirirken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kurtarma çalışması esnasında yol uzun süre trafiğe kapatıldı. K.M Demir isimli şahsın Van’da askerlik yaptığı ve kendisine üstün başarı belgesi verilmediği için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
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