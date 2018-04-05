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Cumhurbaşkanlığı Rusça yayına başladı

Cumhurbaşkanlığı Rusça yayına başladı.28141
  • Giriş : 05.04.2018 / 10:11:00

Cumhurbaşkanlığı Rusça Twitter hesabı bugün yayına başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temelini attığı Akkuyu Santrali'ni ardından, 4 dilde yayın yapan Cumhurbaşkanlığı, Rusça yayına başladı.

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca yayınlarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesaplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 3 Nisan'da gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma töreni ile Rusça yayın da eklendi.

Cumhurbaşkanlığının "@tcbestepe_ru" adlı hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i resmi karşılama töreni, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ve Erdoğan ile Putin'in düzenlediği ortak basın toplantısı canlı olarak yayınlandı.

Rusça yapılan canlı yayınlar ilk gün 70 bin kişi tarafından takip edilirken gün boyu süren programlara yönelik Rusça paylaşımlar ise 700 bine yakın kişiye ulaştı.

Rusçanın eklenmesiyle yayın yaptığı dillerin sayısı 5'e yükselen Cumhurbaşkanlığının, diğer dillerde de yayın yapmak için hazırlıkları devam ediyor.

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