Facebook Twitter Rss

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Bosna Hersek'te.16714
  • Giriş : 25.01.2018 / 15:04:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Bosna Hersek'i ziyaret ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Hersek'i ziyaret ederek Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in mezarına ziyaret gerçekleştirecek.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) bünyesinde Bosna Hersek'te kurulan Avrupalı Balkan Demokratlar Birliğince (UEBD) düzenlenecek "Endülüs ve Bosna Hersek ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların geleceği" konulu panele katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kalın, burada İzetbegoviç'in kabrine ve şehitlik anıtına çiçek bırakarak dua etti.

Tarihi Başçarşı'yı da gezen Kalın, şehirdeki en önemli Osmanlı eserlerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Kalın, daha sonra cumhurbaşkanlığı binasına geçerek burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın bugün ayrıca Saraybosna Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu: Trump'la konuşması yayınlansın

Oyuncu Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Vize muafiyeti için Bakan'dan açıklama

Vize muafiyeti için Bakan'dan açıklama

Vize muafiyeti için Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

AB Bakanı Çelik: Müttefikler bilgilendirildi

AB Bakanı Çelik: Müttefikler bilgilendirildi

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Afrin operasyonu hakkında konuştu.

 

Tayyip Erdoğan: Obama bize yalan söyledi

Tayyip Erdoğan: Obama bize yalan söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ,le ilgili sert sözler sarfetti.

Kılıçdaroğlu'ndan vekillere uyarı!

Kılıçdaroğlu'ndan vekillere uyarı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partili vekilleri ırkçı söylem konusunda uyardı.

 

Başbakan: 214 hedef vuruldu

Başbakan: 214 hedef vuruldu

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili bilgi verdi.

Başbakan'dan Yunanistan'a: Hoş karşılamayız

Başbakan'dan Yunanistan'a: Hoş karşılamayız

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ı Kardak konusunda uyardı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya