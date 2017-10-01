Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Sağ'a ziyaret
Tedavi altında olan sanatçı Arif Sağ'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sürpriz yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hasan Saltık, bir süredir tedavi gören Arif Sağ’ı evinde ziyaret etti.
Bir dönem Arif Sağ’ın öğrencisi olan Kalın’ın ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.
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