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Cumhurbaşkanlığı video paylaştı

Cumhurbaşkanlığı video paylaştı.26964
  • Giriş : 10.07.2017 / 20:53:00

Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz anısına yapılacak anıtın videosunu paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından "15 Temmuz Şehitler Abidesi" videosu yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Cumartesi günü açılacak abidede, darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin isimleri ve taş baskı resimleri yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nin açıklamasında, ’15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin genel özellikleri, şöyle sıralandı:



"Anıt Yüksekliği : 31.4m / Anıtın Taban Alanı: 500 m2 / Anıtın Toplam Alanı: 2500 m2 / Anıtın ana konstrüksiyonunda 125ton çelik kullanılmıştır.

Anıtın ana konstrüksiyonu üzeri ve çevresi 3400m2 Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanılarak kaplanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ana girişi karşısında mevcut asfalt yol ile ilişkilendirilmiş 2000m2 tören alanı bulunmaktadır.

Anıt çevresinde ziyaretçilerin dinlenebileceği oturma alanları ve 4 basamaklı anfi düzeni bulunmaktadır. Anıtın gece görseli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin aydınlatma kompozisyonunu bozmayacak şekilde yapılmaktadır.

15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en kanlı terör olaylarından biri yaşanan ’Kalkışma’ girişiminde ölen ve yaralanan vatandaşlarımız anısına terör ve destekçilerine karşı milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet duygusunu gelecek nesillere aktaracak ve sembolleştirecek bir anıt hazırlanması amaçlanmıştır.

15 Temmuz 2016 günü vatanın 81 ilinde sokaklara meydanlara çıkarak kalkışma girişimini engellemek için bir araya gelen vatandaşlarımız, ay yıldızı taşıyan 7 insan figürü ile vatanın 7 bölgesini anlatmaktadır. Vatanın bütün illerinde 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 2 ay boyunca sokakları meydanları kışlaları ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesini terk etmeyerek milli birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren yüz binlerce hatta milyonlarca vatandaşımız, tarihe yazılacak bir milli mücadeleyi temsilen 81 adet insan silüeti ile anlatılmaktadır"

İşte 15 Temmuz'un programı

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