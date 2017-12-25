Cumhuriyet davasında karar çıktı!
Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarıyla ilgili ara karar açıklandı.
Mahkeme, sanıkların tutukluğunun devamına ve bir sonraki duruşmanın 9 Mart 2018'de Silivri Adliyesi'nde yapılmasına karar verdi.
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması bugün görüldü.
Duruşmada Ahmet Şık'ın savunmasına "siyasi" olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Bunun üzerine Murat Sabuncu ile Akın Atalay da savunma yapmaktan vazgeçti.
TAHLİYE YOK
Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma Silivri'ye alındı.
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 421, gazeteci Ahmet Şık 360, Emre İper ise 263 gündür tutuklu bulunuyor.
HÜRRİYET
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